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Mansur Yavaş'tan yurt, otel, misafirhane sahiplerine çağrı: Onlar Ankara'yı evi seçti, hiçbir evladımızı açıkta bırakmayalım

"Vakit ev sahipliği yapma vakti"

24 Eylül 2021 15:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, artan kira fiyatları ve yurt sıkıntısı nedeniyle barınma sorunu çeken üniversite öğrenciler için yurt, otel, misafirhane, konaklama tesisi sahiplerine çağrıda bulundu. 

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt, konaklama tesisi, otel ve misafirhane sahibi hemşehrilerim; Edirne’den Kars’a onlarca vilayetten kentimize gelen çocuklarımız var. Onlar Başkenti evi seçti, ana baba ocağı bildi. Vakit ev sahipliği yapma vakti. Gelin bize ulaşın, hiçbir evladımızı açıkta bırakmayalım." ifadesini kullandı. 

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