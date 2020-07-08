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Mansur Yavaş'tan 'Yüksek su faturaları' iddiasına yanıt

08 Temmuz 2020 23:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı vatandaşların nisan, mayıs ve haziran aylarında su faturalarının yüksek geldiğine yönelik iddiaların değerlendirilmesi için komisyon kurulduğunu belirterek, "Hata binde 5 bile değil" dedi.

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