Mansur Yavaş'tan 'Yüksek su faturaları' iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin temmuz ayı ilk toplantısında Ankara 9'uncu İdare Mahkemesinin, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ) borçlanma yoluyla 350 milyon lira kredi kullanma yetkisi verilmesini öngören kararının görüşülmesi cuma gününe ertelendi. ABB'nin borçlanma yoluyla 700 milyon lira kredi kullanımına ilişkin konunun ise Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi kararlaştırıldı.

ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğünün tüm iş ve işlemleri, bütçesi ve personeli ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanmasına ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi.

AKP'li meclis üyeleri tarafından, bazı yurttaşların nisan, mayıs ve haziranda su faturalarının yüksek geldiğine yönelik iddialarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Mansur Yavaş, değerlendirilmesi için bir komisyon kurulduğunu bildirdi.

Komisyon raporunun yarın okunacağını aktaran Yavaş, "Kaç kişi itiraz etti, itiraz edenlere verilen cevaplar, bunlar hakkında bilgileri toparlattım. Çünkü gerçekten insanların bu konuda bazı itirazları oldu. Hata binde 5 bile değil. Bunları biliyorsunuz bilgisayar ölçüyor. Bizim zam yapma yetkimiz de bir kuruş fazla para alma yetkimiz de yok. Eğer hata varsa düzeltiyoruz" şeklinde konuştu.