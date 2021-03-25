Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'da takipçisini uyararak paylaşımını silmesini istedi.

Beren Taylan isimli sosyal medya kullanıcısı "İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan "Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda "Mansur Yavaş" oturacak..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Taylan'ın paylaşımını alıntılayan Yavaş, "Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır, paylaşımı silmenizi rica ediyorum. Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek.Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.