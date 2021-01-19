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Mansur Yavaş'tan sokakta kalan vatandaşlar için çağrı

19 Ocak 2021 16:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soğuk havaların tüm ülkeye hakim olmasından sonra sokakta kalan vatandaşlar için Ankaralılara çağrıda bulundu.

Mansur Yavaş, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Ankaralılara şu çağrıda bulundu:

"Ankara'mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil.

Bu soğuk günlerde, sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin.

Kalacak yeri olmayan hemşehrilerimizin ABB çatısı altında daima yeri hazır olacak."

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