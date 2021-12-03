Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e "nezaket ziyareti"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Mansur Yavaş'ın parti genel merkezinde Akşener'e "nezaket ziyaretinde" bulunduğu bildirildi.

İyi Parti lideri son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "Dikkat etsin, arkasında ülkücü nefes var" diyerek hedef alan Devlet Bahçeli'ye yanıt vermiş, "Yok öyle yağma, Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var! Yalana, talana, yoksulluğa ses çıkarmayacaksınız, tek derdi Ankaraya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksiniz... Ayıptır ayıp!" demişti.

TIKLAYIN - Akşener'den Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye: Yok öyle yağma, arkasında biz varız!