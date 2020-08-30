Mansur Yavaş'tan kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Chadwick Boseman mesajı: Gerçek hayattaki bir süper kahraman

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 43 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü aktör Chadwick Boseman için baş sağlığı mesajı gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın İngilizce Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bugün harika bir aktöre ve daha önemlisi gerçek hayattaki bir 'süper kahramanı' andığımız gün olmalı. O son ana kadar mücadele etti ve mirası sonsuza kadar sürecek. Huzur içinde yat Chadwick Boseman"

Kolon kanseriyle mücadele ettiği yıllar boyunca mesleğine devam eden aktör Boseman'ın 43 yaşındaki ölümü dünyada yankı uyandırdı.

Boseman'e 2016'da üçüncü seviye kolon kanseri teşhisi konulduğu, son 4 yıl içinde ise dördüncü seviyeye çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada Boseman'in ameliyatlar ve kemoterapi seansları arasında oyunculuğa devam ettiği, Da 5 Bloods ve Ma Rainey's Black Bottom gibi filmlerde bu haldeyken rol aldığı belirtildi.

Boseman, Marvel sinematik evreni filmlerinde oynadığı "Black Panther" karakteriyle akıllara kazınmıştı.