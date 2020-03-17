Mansur Yavaş'tan indirimli abonman açıklaması: Kullanılmayan bakiyeniz kartlarınıza geri yüklenecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin abonman haklarında hak kaybı oluşmaması için durumun bildirilmesi halinde bakiyenin geri yükleneceğini duyurdu.

Türkiye'de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların eğitime ara vermesi ve İçişleri Bakanlığı kararıyla birçok işletmenin faaliyetini durdurmasının ve yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarının ardından dışarı çıkan vatandaşların sayısında ciddi bir azalma oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de, okulların eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin evden çıkmaması sebebiyle indirimli abonmanların bakiyelerinin geri yükleneceğini duyurdu.

Yavaş Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrenciler, Okulların tatil edilmesi nedeniyle indirimli öğrenci abonman kartlarında hak kaybı oluşmaması için Başkent 153 hattımıza bildirmeniz ya da EGO Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmanız halinde kullanılmayan bakiyeniz kadar kartlarınıza geri yükleme yapılacaktır."