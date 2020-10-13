Mansur Yavaş’tan Hatay’a 32 bin fidan bağışı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay'daki orman yangınlarında yok olan ağaçları yeniden canlandırmak için 32 bin adet fidan göndereceklerini açıkladı.

Hatay’ın Belen ilçesinde geçen cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’daki yangın yüreklerimizi sızlattı. Doğanın yeniden yeşile kavuşması için 32 bin mesai arkadaşımız adına Hatay'a 32 bin fidan bağışında bulunuyoruz. 29 Ekim'de de Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'mızda "Yeşilin Başkenti" projemizi başlatacağız."