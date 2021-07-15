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Mansur Yavaş'tan flamingo ölümleri açıklaması: Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı

"Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait"

15 Temmuz 2021 20:20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tuz Gölü'nde yaşanan toplu flamingo ölümleri için "Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı" derken, su politikalarının gözden geçirilmesine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait. Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız."

Mansur Yavaşflamingoallı turna
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