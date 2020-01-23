Mansur Yavaş’tan ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” sorusuna yanıt

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın “Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” sorusuna “Yok. Öyle bir şey yok.” yanıtını verdiğini yazdı.

“Yavaş’ın makamında sağır oda varmış”

Yavaş’ın Hürriyet Ankara’nın konuğu olduğunu dile getiren Selvi, Yavaş’ın odasında sağır oda olduğunu belirtti. Selvi, “Mansur Yavaş’ı ziyaret ettiğimde makam odasının büyüklüğünden şikâyet etmişti. Tam 245 metrekareymiş. Ama bugün bir şeyi daha öğrendik. Makam odasının arkasında bir sağır oda varmış. Hani şu CIA’in, MİT’in merkezinde olan tipten; camsız, elektriği olmayan, üç kat yalıtımlı. Her türlü dinlemeye karşı olanından” ifadelerini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Mansur Yavaş’ın genel siyasete ilişkin bir kariyer planlaması var mı? Bunu sorduğumuz an, bir telaşla “Yok yok. Ulusal siyasette bir planım yok” dedi. Daha açık sorduk. “Bir partinin genel başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?” dedik. Bu kez daha net bir şekilde “Yok yok. Öyle bir hedefim yok” diye kestirip attı. Bu kez cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu geldi. Biz onu sıkıştırdığımızı düşünüyorduk ama o kısa ve net bir cevap verdi. “Yok. Öyle bir şey yok” dedi. Gerçi bu tür görevler istenilmez, millet isterse verir.

Yavaş, Ankara’nın sorunlarına odaklanmış durumda. Kimseyle polemiğe girmemeye özen gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nun kameraların önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği mektubu biliyorduk da Mansur Yavaş da bir mektup vermiş. Ama kameraların önünde değil. Ankara’nın arıtma sistemi ve Polatlı’nın su talebiyle DSİ’nin taşkınlarıyla ilgili yardım talebinde bulunmuş. “Yine Ankara’nın ihtiyacı olursa Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep ederim” diyor.

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