Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: 8 milyon sebze fidesinin dağıtımına başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesinin (domates ve biber) dağıtımına başlıyor.

2020 yılında yerli üreticilere 5 milyon 827 bin 920 sebze fidesi (domates ve biber) desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yoğun talep üzerine fide desteğini artırarak yaklaşık 8 milyona yükseltti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere talep toplama başvurularına 8 Nisan'da başlarken, Başkentli çiftçilere domates ve biber fidelerini dağıtmaya hazırlanıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze fidesi dağıtımını toplam 23 ilçede gerçekleştirecek.

Tam 23 ilçede dağıtım yapılacak

Başkent’teki sebze fidesi desteği dağıtım noktaları ve tarihleri şöyle: