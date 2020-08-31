Mansur Yavaş'tan aşure gönderdiği hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aşure gönderdiği Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Başkan Yavaş'ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti. Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Büşra hemşireye hakaret eden kişiler hakkında suç duyusunda bulunduğunu söyleyerek şunları kaydetti: "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var."

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Ne olmuştu?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

Büşra hemşirenin bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı. Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in aktardığına göre Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın”

Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.