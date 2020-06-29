Mansur Yavaş’tan 7 milyon liralık su tasarrufu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te tasarruf ve kaynakların verimli kullanımı talimatı vererek, su kaçak ve kayıpları için mücadele başlattı. 7 milyon TL tasarruf sağlandı.

Sözcü'nün haberine göre ASKİ, ileri teknolojiye sahip yeni filtre sistemi sayesinde su israfının önüne geçerek, suyun süzme işlemini farklı seviyelerde gerçekleştirmeyi ve Ankaralılara daha kaliteli içme ve kullanma suyu sağlamayı amaçlıyor. Toplam maliyeti 6.5 milyon TL olan modern filtreleme sistemi sayesinde yılda 1 milyon metreküp suyun israfının önüne geçilerek, 7 milyon TL de tasarruf sağlanacak.