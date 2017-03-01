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Politika

Mansur Yavaş referandum için sokağa çıkıyor

Yavaş, CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduktan sonra aktif siyasetin dışında kalmıştı

01 Mart 2017 15:37

CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, AKP ve MHP tabanının referandumda tercihlerini 'hayır'dan yana kullanmaları için çalışma başlattı.

2014 yerel seçimlerinde, CHP adayı olarak Melih Gökçek’le yarışan Yavaş'ın seçim sloganı “Yavaş gardaşım Yavaş”tı. CHP'nin oylarını artıran Yavaş'ın seçimi kazandığı duyurulmuş, ancak sonuçlar açıklandığında, kazanan yine Gökçek olmuştu. Seçimden kısa bir süre sonra, aktif siyaseti bırakan Yavaş, avukatlık mesleğini sürdüyordu.

 “Hayır gardaşım Hayır”

16 Haziran'da yapılacak anayasa referandumu için Mansur Yavaş bu kez “Hayır gardaşım Hayır” sloganıyla çalışma başlattı. Her görüşten insanın takipçileri arasında bulunduğunu ifade eden Mansur Yavaş, Sözcü'ye verdiği bilgiye göre şunları söyledi: 

“Daha çok kararsız kitle üzerinde etkili olmayı amaçlıyorum.  Partiler kutuplaştığı için ben daha çok siyasallaşmamış, sivil toplum örgütü gibi halka ulaşmaya çalışıyorum. İnsanları ikna edici davranıyorum. Bazıları tereddütlerini anlatıyor, ben de onların sorularını cevaplandırıyorum”

MHP'nin 'evet'inin izahı yok

“Referandumda MHP'nin ‘evet” demesinin izahı yok.  Zeaten niçin ‘evet' denilmesi gerektiğini partinin tabanına da Tabana da izah edemiyorlar. MHP seçmeni, Ankara seçimlerinde belediye meclisinde yüzde 18 oy vermişken, belediye başkanlığı seçiminde yüzde 7'e indirdi. Hatta bu oyun yüzde 4'ü de AKP'den MHP'ye giden oydu. Dolayısıyla MHP genel merkezi akla, mantığa uymayan bir karar aldığında taban buna uymuyor. Ankara seçimi bunun en güzel örneğidir. Üstelik Ankara'daki 5 MHP'liden 4'ü, CHP'den aday olduğumda bana oy vermişti. Referandumda da MHP seçmeninin büyük çoğunluğunun mantığıyla hareket edip, kendi kararı doğrultusunda oy kullanacağına inanıyorum.”

'Hayır' oyları önde

“Kararsızlar ve MHP kitlesinin önemli bir bölümünün referandumda ‘hayır' oyu kullanacağına inanıyorum. Bu konuda hiç tereddüt yok. Halk, görmediği meçhule oy vermez. İnsanlar meçhule oy vermek istemiyor. Şu anda insanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeye muktedir olduğunu düşünüyor. Tayyip bey seçilse bile ondan sonrasının karanlık olduğunu düşünüyorlar.
AKP'li olup Tayyip beyi çok seven  seçmenlerin de, ‘hayır' vermesi gerektiği kanaatindeyim.  Çünkü kuvvetler ayrılığını yok eden bu değişiklik kabul edilirse, önümüzdeki yıllarda batı dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef tahtasına oturtma ihtimali son derece güçlü bir durum. Bu da hem Tayyip bey hem de ülkemiz için kötü bir durum.”

"Bu bir vatandaşlık görevi"

Hâlen bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmadığını ve aktif siyasetin  içinde olmadığını kaydeden Mansur Yavaş, “Şimdi, sorumlu bir vatandaş olarak bir şeyler yapmak, ‘evet' verilmesi durumunda yaşanacak sorunları gördüğüm için referandumda tercihin ‘hayır' olması konusunda parti ayrımı gözetmeksizin insanları uyarıyorum. Bu bir vatandaşlık görevi” dedi.

 

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