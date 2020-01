Mansur Yavaş: Parti değiştirirsem başkanlığı da bırakırım

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in sandıklar kaçırılacak iddialarına cevap verdi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Seçimleri kazanacağını, bu konuda şüphesinin bulunmadığını ifade eden Yavaş, seçimleri kazandıktan sonra parti değiştireceği iddialarına da açık çek verdi. Oy namusuna inanıyorum diye konuşan Yavaş, "eğer böyle bir şey olursa belediye başkanlığını da bırakırım" diye konuştu.

Programda, Melih Gökçek'in "seçimlerde olaylar çıkacak, sandıklar kaçırılacak" iddialarını da değerlendiren Yavaş, bu iddiaları ortaya atanların bu şekilde hazırlıklarının olabileceğini iddia etti.

Anketlerin manipüle edildiğini, Gökçek'in sürekli bu şekilde iddialar ortaya attığını söyleyen Yavaş şunları söyledi:

"Geçtiğimiz seçim, tüm TV programları sırasında elektrikler kesilirdi. Bunlar uzaydan gelirli yapanlar. Melih Bey suikast iddiasını da ortaya attı daha önce de. Bir anket manipülasyonu yapıyorlar. Geçenlerde beş mektup hikâyesi çıktı. Bana böyle bir şey gelse gider polise başvururum. Siz belediye başkanısınız, boş konuşamazsınız. Tedbir alacaksınız, gerekli önlemleri alacaksınız. Yok bilmiyorsanız boş konuşmalardır bunlar.

Avukat ordusu kurdum. Tek tek taşınan araçlar takip edilecek. Bana göre yüzde 15-20 önde olan kişinin yapacağı bir şey değildir bu. Öyle olsa olur olmaz gazeteleri dağıtmazsınız ortalıkta.

Biz gönüllüler ordusu kurduk. CHP'nin sandık görevlileri dışında, her sandıkta 2-3 tane görevli bulunduracağız. Kazanırsınız kaybedersiniz ama vatandaşın içinde şüphe olmaması lazım. Nereden biliyorsunuz bunları, demek ki böyle hazırlıklarınız var. Melih Bey hep böyle öngörülerde bulunur, belediye başkanlığının dışında. Kamu görevlisiniz sonuçta. İşte bu yönetim anlayışını yıkacağız. Mansur Yavaş'ı böyle açıklamalar yaparken bulamayacaksınız. Ben 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım, bu dönemde hiçbir siyasi açıklamamı bulamazsınız. Allah'a çok şükür çok rahat uyuyorum. Melih Bey'den de korkmuyorum bunu söylüyorum. Tüm bunlar biten yönetimin bir çırpınışıdır."

Fatih Altaylı'nın, "Melih Gökçek'in geçen seçimlerde astırdığı şimdi de yer yer Ankara sokaklarında görünen bir bilboard var. Melih Bey 'Ben yaptırmadım ama yapanlar iyi bir şey yapıyorlar!' dedi. Çünkü orada şöyle yazıyor; Melih gidecek sol gelecek. CHP İl Başkanı ve diğer yetkililer Melih Gökçek'e ait bu ilanı biz vermedik dediler. Melih Gökçek de bunun üzerine 'Bu ilanları biz vermedik ne demek? Sol olmaktan utanıyorlar mı? Sol değiller mi?' diye bir eleştiri getirdi. Bununla ilgili ne diyorsunuz?" sorusuna da Yavaş şu cevabı verdi;

" Türkiye 'de siyaset kirli yapılıyor, Ankara'da daha da kirli yapılıyor. Geçen dönemde de ben Melih Gökçek'in şahsımla ilgili söylemlerini hala hatırlıyorum. Beypazarı'nın boruları aspesli diye söylemediğini bırakmadı. Daha sonra 2009 seçimleri bittikten sonra Ankara'daki aspesli boruları kaldırıyorum diye gazetelerde haber oldu. Ve o zamanki yazarlar "Ey insaf kendi boruların aspesli başkasını suçluyorsun" dediler. Ki aspesli borular insanları kanser falan da etmiyordu. Şimdi Ankara'da da biz yine aynı şeylerle karşılaşmaya başladık. Sadece gazete falan astırılırsa yine iyi. Bunların hepsi panik havasında. Bakın ben başörtülüleri işten atacakmışım."

Altaylı'nın, "Sizin Melih Gökçek döneminde görev almış bütün bürokratları özellikle ama alt düzeylere kadar isimleri belediyede görevlerine son vereceğiniz, yerine MHP ve CHP kökenlileri getireceğiniz yolunda Ankara'da yoğun bir iddia var. Bu iddiaları her yerde de söylüyorlar" sorusuna ise Yavaş, "İşten atmayı kendisi iyi biliyor. Hatırlar mısınız Melih Bey'in ilk döneme geldiğinde memurları adam saydırmaya sıhhiyeye dikmişti. Bin kadar işçiyi işten atmıştı. Bizim işin başına geldiğimizde işten atacak insanlar değiliz. Bunu her televizyonda söylüyorum, siyasi nedenle hiç bir kusuru olmadan işten çıkaracak insanın vicdansız olması lazım. İşten çıkarıyorsun, bunu özellikle her televizyonda da tekrar ediyorum, eve gittiği zaman çoluğu çocuğu soracak neden işten ayrıldın? Bunun muhakkak bir cevabı olması lazım. Yani kendi kusurundan dolayı olacak bir şey olması lazım. Arsızlık mı yaptın, hayır. Hırsızlık mı yaptın, hayır. Ne oldu? İşte Belediye Başkanı beni siyasi görüşümden dolayı işten attı. Böyle bir tarza asla girmem.

Belediyenin tüm kiracılarını mağdur edecekmişim. Türkiye'de hukuk diye bir şey var. Reklasyon alanı yapıyorlar Etlik'te, Mansur Yavaş bunu hemen yıkacakmış. Benim yıkacağım tek şey var; Melih Gökçek'in yönetim tarzını ortadan kaldıracağım" cevabını verdi.

Gökçek'e çağrı

Yavaş son olarak, "Bu kadar iddia olmasına rağmen Melih Bey ile ilgili ben bir tane bile iftira veya karalama niteliğini ortaya çıkaracak hiçbir şey söylemiyorum. Ben hizmetlerini eleştiriyorum. O da kalksın benim Beypazarı'na yaptığım hizmeti eleştirsin ya da Ankara için yapacaklarımı eleştirsin. Hiç itirazım yok. Sizin televizyon kanalınızın aracılığıyla Melih Gökçek'e çağrıda bulunuyorum; bunları bıraksın, hizmetini anlatsın, yapacaklarını anlatsın hiç itirazım yok. Benim de söylediklerimi projelerimi eleştirsin ona da bir itirazım yok.

Ben açıkça söylüyorum, onunla programa falan çıkılmaz, sizin televizyonda bir şey söyler, ben de bir başka televizyondan veya aynı televizyondan ertesi gün bir şeyler söylerim çünkü kendisiyle normalde bir tartışma imkanı olmuyor. Çok agresif, bir şey söylerseniz size konuşma imkanı vermiyor, hep saldırgan. Bunun adı siyaset değil" dedi.