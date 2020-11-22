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Mansur Yavaş, otobüs ve metro yeni sefer saatlerini duyurdu

22 Kasım 2020 19:17

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Yavaş, "Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz. Detaylar: http://ego.gov.tr" ifadelerini kullandı. 

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle: 

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