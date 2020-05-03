Mansur Yavaş örnek oldu; Gaziantep Valiliği de, veresiye defter kapatma kampanyası başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı veresiye defteri kapatma kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanındaki hayırseverlerin ardından devlet kurumları da katıldı. Gaziantep Valiliği 'Zimem defteri kapatma' kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin yardım hesaplarının bloke edilmesinin ardından "İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla yeni bir kampanya başlatmıştı.

Mansur Yavaş, maddi durumu uygun olanların bakkallardaki veresiye defterlerini satın alarak borçları sildirmesi konusunda çağrıda bulundu ve "Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin ve mahallenizde ya da komşu mahallede, bakkala, kasaba ve manava veresiye yazdırılmış borçları ödeyin, hesaplarını kapatın" dedi. Yavaş'ın bu çağrısıyla hayırseverler, binlerce Ankaralının bakkal, kasap ve manavlara olan veresiye borcunu kapattı.

Osmanlı döneminde uygulanıyordu

Zimem defteri kapatma, Osmanlı döneminde uygulanan bir yardım biçimiydi. Bugünün veresiye defteri anlamına geliyordu.



Ramazan günlerinde zenginler bakkal, manav gibi dükkanlara gidip, zimem defterinden rastgele sayfalar koparıyor ve "Bu borçları sildim, Allah kabul etsin" diyerek o sayfa borçlularına ait toplam meblağı esnafa ödüyor, sayfaları da yırtıp atıyordu. Böylelikle borcu olan, borcunu kimin ödediğini; borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmiyordu.

200 bakkalın veresiye defteri satın alındı

Gaziantep Valiliği ve hayırseverlerler de, Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulaması ile 2 mahallede 200 bakkalın veresiye defteri satın alınıyor. Yaklaşık 2 milyon TL'lik bütçe ile kentteki binlerce ihtiyaç sahibi ailenin borcu ödenmeye başlandı.