Mansur Yavaş: Öğrenci abonman kartları EGO'dan sonra Başkentray’da da kullanılabilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 Nisan'dan itibaren öğrenci abonman kartlarının EGO'dan sonra Başkentray’da da kullanılabileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’teki öğrencilerin kullandığı öğrenci abonman kartlarının 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren Başkentray’da da geçerli olacağını belirtti.

Öğrencilere müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye’nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var. UKOME toplantısında oybirliği ile alınan kararla birlikte artık Başkentray’da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından sonra Başkentray’da da geçerli olacak öğrenci abonman kartlarından günlük yaklaşık 20 bin öğrencinin yararlanması bekleniyor.