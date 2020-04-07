Mansur Yavaş: Nakit destek kartlarının dağıtımına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, nakit destek kartlarının dağıtımına başlandığını duyurdu.

Başkan Yavaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, 17 bin 492 kişiye verilecek nakit destek kartlarının dağıtımına başlandığını duyurdu. 3 bin 189 kişiye kartların verildiği bilgisini paylaşan Yavaş şunları yazdı:

"İnşaat işçisi 62

Temizlik işçisi 1790

Kıraathane çalışanı 1044

Ayrıca : Açlık sınırı altı 11407, Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,MüzisyenSeyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır. #BirlikteBasaracagiz"