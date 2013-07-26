Mansur Yavaş, MHP Ankara Belediye Başkanlığı adaylığında kararlı

Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ile ilgili yaptığı, “İlgi alanımızdan çıkmış şahsiyet, ne yaparsa yapsın” açıklamasına yanıt vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığında kararlı olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli'nin kendisi ile ilgili “İlgi alanımızdan çıkmış şahsiyet, ne yaparsa yapsın” sözlerine yanıt veren Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylıkta kararlı olduğunu belirterek, “MHP Genel Merkez yönetimi tüm teşkilatlarda ön yoklama yaptı. Teşkilatın neredeyse tamamı Mansur Yavaş diyor, sadece MHP yönetimi bunu kabul etmiyor. Ama teşkilatlar haklı çıkacak. Kesinlikle aday olacağım” dedi.