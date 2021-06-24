Mansur Yavaş, 'Lezzet Ankara' projesini eleştiren Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Lezzet Ankara’ projesini eleştiren Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın 'a verdiği yanıtta, "Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" dedi.

Online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın esnafa destek amacıyla geliştirilen Lezzet Ankara hakkındaki "Bir rakip olmayan devlet kalmıştı. yüzde 0 az olmuş, üzerine para verilmeli" eleştirilerine Yavaş'tan yanıt geldi.

TIKLAYIN - Nevzat Aydın'dan Mansur Yavaş'ın duyurduğu "Lezzet Ankara"ya yorum: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı

Uygulamanın arkasında olduğunu söyleyen Yavaş, "İtirazlara bakarsanız ne kadar doğru yolda olduğumuz görülüyor. En fazla itiraz eden firma, hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma. Yüzde 38'den, itirazlar sonucunda yüzde 10, 11 gibi bir komisyona inmiş bir firma. Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın açıklamasındaki bilgilerin yanlış bir bilgilendirmeden kaynaklandığını söyleyen Aydın, “Rekabet güzeldir” sözünü yineledi.

Aydın, "Mansur Başkan'ı çok severim ama yanlış bilgilendiriyor. Ne komisyonumuz yüzde 38 idi ve yüzde 10'a indirdik, ne de İngilizlere sattık. Kaldı ki Yemeksepeti 9 bin 500 kişiye iş sağlayan ve her sene rekor verdi ödeyen bir Türk şirketi. Sizi seviyoruz başkan, rekabet güzeldir."