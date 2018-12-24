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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

  Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

24 Aralık 2018 19:53

 

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Yavaş, \'\'Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na teşekkür ziyareti için geldik. Kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık,  bununla ilgili kısa bilgiler verdik. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i ziyaret edeceğiz\'\' dedi. 
 \'\'ORTAK ŞEKİLDE KAMPANYA YÜRÜTMEYİ PLANLIYORUZ\'\'

Kampanyayla ilgili sorulara yanıt veren Yavaş, \"Bugün Anıtkabir\' le hem CHP il Başkanı ve yöneticileri hem iyi parti Ankara il başkanı ve ilçe yöneticileri katıldılar. Bundan sonra da ortak şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz\" diye konuştu. 

\"Başka partilere de gidecek misiniz?\" sorusu üzerine ise Yavaş, \'\'Saadet Partisine gideceğim. Demokrat Parti Genel Başkanını da ziyaret edeceğim\" diye kaydetti. 

Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,(DHA)

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