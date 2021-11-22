Mansur Yavaş: Kadınlar EGO otobüslerinde saat 19'dan sonra istedikleri yerde inebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz” dedi.

Yavaş, Ankara’da toplu taşımada EGO otobüslerini kullanan kadınların saat 19.00’dan sonra istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu. Yavaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, “Kadınlara korkusuz adımlar borçluyuz. 19.00’dan sonra EGO otobüslerinden istediğiniz yerde inebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Yavaş, yeni uygulamayı şu notla paylaştı:

“Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz”