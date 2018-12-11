Mansur Yavaş İyi Parti'den aday olmayı ret mi etti?

30 Kasım 2014’te gerçekleşen yerel seçimlerde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve yüzde 1 oy farkı ile seçimi kıl payı kaybeden Mansur Yavaş, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler konusunda kulisleri en çok meşgul eden isimlerden biri. CHP ile İyi Parti’nin ortak adayı olarak gösterilmesi beklenen ancak CHP tabanının muhalefet ettiği ileri sürülen Yavaş’ın, CHP’nin desteğiyle İyi Parti’den aday olmayı reddettiği ileri sürüldü.

İlk olarak Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran tarafından duyurulan iddiaya göre, CHP ve İyi Parti adına ittifak görüşmelerini yürüten Oğuz Kaan Salıcı ile Koray Aydın Ankara’da Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den aday olması, CHP’nin de bu adayı desteklemesi konusunda uzlaşıldı. Konu liderlere iletildi. Liderlerin bu formülü onaylaması üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün akşam parti genel merkezinde Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu, iki partinin üzerinde uzlaştığı formülü Yavaş’a aktardı. Ancak Yavaş’ın İyi Parti’den aday olmayı reddettiği ifade edildi.

Kulislerde Yavaş tartışması sürerken konuya ilişkin bir kulis bilgisi de RS FM'de yayınlanan Bidebunudinle programının yapımcısı, gazeteci Yavuz Oğhan tarafından paylaşıldı. Oğhan Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Önce inanamadım sonra taraflarla konuştum doğruymuş, Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş’a İyi Parti’den aday ol biz seni destekleyeceğiz demiş, Yavaş CHP’de ısrar edince başka bir yol olmadığı resmen kendisine iletilmiş, şimdiki durum şu; ya Mansur Yavaş İyi Partiden aday olacak CHP seçime girmeyecek ya da CHP kendi içinden bir aday çıkartacak o adayı İyi Parti destekleyecek, sonuç iki partinin işbirliği yapacağı diğer illeri belirleyecek” ifadelerini kullandı. Oğhan, gelişmelere ilişkin “Onca zamandır siyaset izlerim bir müzakerenin bu kadar karmaşık hale getirildiğine, kazanmayı değil de anlaşmayı hedeflediğine ilk kez şahit oluyorum” yorumunda bulundu.