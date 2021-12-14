Mansur Yavaş istemişti, Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti

2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek tartışma konusu olan zırhlı aracı iade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aracın teslim edilmesini birçok kez istemişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin yeni bir paylaşım yapan İbrahim Melih Gökçek ise Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine teslim ettireceğini açıkladı.

Gökçek paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."

Zırhlı araç teslim alındı

Gökçek'in kullandığı zırhlı araç teslim alındı.

Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yönettiği metal yorgunluk eleştirisi ardından, "Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan istediği için" diyerek istifa etmişti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı." />