Mansur Yavaş'ın 'Bir iftar da benden' kampanyasına siber saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle zor durumda kalan aileler için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk gününde 101 bin 847 iftar menüsü yardımı yapılırken, kampanyanın internet sitesine sanal saldırıların yapıldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin internet sitesi üzerinden satın alınan iftar menülerinin evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurmuştu.

Faaliyete geçen ve 100 binden fazla iftar paketinin toplandığı www.iftarver.com sitesi, siber saldırılara rağmen hizmetini sürdürüyor.

TIKLAYIN - Mansur Yavaş ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı

Bugün yaptığı açıklamada ise 1 günde 100 binden fazla iftar paketi satın alındığını belirterek, “Mübarek Ramazan ayında aşını bölüşen ve 1 günde 100 bin iftar paketine ulaşmamızı sağlayan büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu http://iftarver.com’u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler. #BirlikteBaşaracağız” dedi.

"Sistemimizi yoğun saldırıya tutuyorlar"

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise internet sitesine yoğun saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sitemiz mübarek Ramazan ayının ilk gününde siz değerli vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve desteği sayesinde yaklaşık 10 milyon görüntülenme sayısına ulaşmıştır.



Sizler bir aileye daha sıcak iftar yemeği ulaşsın gayretinde bir yoğunluk oluştururken, kötü niyetli birileri de sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadırlar. 24.04.2020 (bugün) saat 21.00'e kadar toplam 15.891 hayırsever vatandaşımızdan, toplam 101.847 iftar menüsü siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin yaklaşık 25 bini şuan sanal pos kuyruğunda beklemekte ve periyodik olarak sisteme işlenmektedir" dendi.