Mansur Yavaş'ın başlattığı 'İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır' kampanyası sonuç verdi; ASKİ'ye olan su borçlarının tamamı ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın, "İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası büyük ilgi gördü. ASKİ’ye su borcu olan vatandaşların tüm borçları ödenirken, Başkan Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına kulak veren hayırseverler, “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyalarına toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL destek sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankaratekyurek.com internet adresinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi.



Önce sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.

Son olarak abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası hayırsever vatandaşlar tarafından kapatıldı.

Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcunu ödeyerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırdı.

12 milyon TL'nin üstünde nakdi yardım

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalarak Ankara Büyükşehir Belediyesine nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN adreslerine hayırseverler tarafından toplamda 12 milyon 386 bin 200 TL nakit yardımında bulunuldu.