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Mansur Yavaş'ın başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında gelen destek 14 milyon lirayı geçti

27 Nisan 2021 21:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyasında bağış yapılan toplam tutar 14 milyon TL'yi geçti.

Mansur Yavaş6 Milyon Tek Yürek Bayram EtsinAnkara BüyükşehirAnkara
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