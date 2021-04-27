Mansur Yavaş'ın başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında gelen destek 14 milyon lirayı geçti

Yavaş'ın geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu yıl da devam eden "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasının ikinci dalgasına yoğun ilgi var. Öyle ki hayırseverler tarafından yapılan bağış toplamı 26 günde 14 milyon TL'yi geçti.

Büyükşehir Belediyesi'nden teşekkür

Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışma örneklerinden biri olarak Ramazan ayında yeniden başlatılan kampanyaya destek veren hayırseverlere yönelik sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı teşekkür mesajında, "26 günde 14 Milyon TL. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Zorlu pandemi koşullarında sayıları hızla artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız desteklerinizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

Sadece Ankara değil Türkiye'de birçok ilden hatta yurt dışından da yoğun ilgi gören kampanya için "ankaratekyurek.com " adresi üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların ödenmemiş su faturalarından iftar ve sahur paketi desteğine, gıda kolisinden nakit yardımına kadar 5 farklı uygulama seçeneği sunuluyor.

"6 Milyon Tek Yürek" kampanyası ile 26 günde (27 Nisan 2021 itibarıyla) yardım tutarı,

-Su Ver ile 38 bin 571 adet su faturası ödenerek, 1 milyon 581 bin 155 TL,

-Bilet Ver ile 2 bin 16 adet ANKARAKART'a yükleme yapılırken, 121 bin 013 TL,

-El Ver ile 11 bin 669 nakit yardım adedine ulaşılırken, 3 milyon 284 bin 600 TL,

-İftar Ver ile 168 bin 464 sipariş verilirken, 4 milyon 211 bin 700 TL,

-Afiyet Ver ile 24 bin 666 yardım kolisi siparişi alınırken, 4 milyon 806 bin 900 TL, olmak üzere toplam 14 milyon TL'yi aştı.

Büyükşehir Belediyesi, kampanyada sağlanan yardım rakam ve tutarlarını anlık olarak internet sitesi üzerinden paylaşarak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.