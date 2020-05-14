Mansur Yavaş'ın başlattığı "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasına 24 saatte 6,5 milyon lirayı destek geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı öncesinde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası başlattığını duyurdu. Başkan Yavaş'ın kampanyasına destek tutarı 24 saatte 6,5 milyon lirayı buldu.

Ödenen destek tutarı anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.

Yavaş, kampanyayı sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu:

"Daha önce Hızır oldunuz, veresiye defterlerini kapattınız. Sonra aşınızı paylaşıp iftar sofraların bereketi oldunuz. Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya. Bugünler de gelip geçecek. Geriye, çektiğimiz sıkıntılarla birlikte, bu zor günlerde dayanışmanın, iyilikte yarışmanın ve kardeşliğin güzelliği kalacak."