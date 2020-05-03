Mansur Yavaş'ın 'Başkent Market' projesi vatandaşın yüzünü güldürdü; fiyatlar yüzde 30 daha ucuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Başkent Market' projesi büyük ilgi gördü. Ankara'da kadın kooperatiflerinin ve çiftçilerin ürünlerinin satıldığı Başkent Market'te, fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü.

Tarhana, fasulye, pilavlık bulgur gibi bazı ürünlerde ise bu fark yüzde 50'ye kadar çıkıyor. 1 kilo yoğurdun fiyatı zincir marketlerde 7 TL ile 12 TL arasında, Başkent Market'te 5.5 liradan satılıyor.

Başkent Market'in ilk şubesi Etimesgut'ta hizmete açıldı. Markette, domatesten ete kadar pek çok ürün satılıyor.

Dana kıyma 42,90, 5 litre süt 22 lira

Sözcü'nün haberine göre; dana kıymanın kilosu zincir marketlerde 44 TL ile 69 TL arasında, Başkent Market'te ise 42.90 lira. Sütün litresi zincir marketlerde 7 TL civarında satışa sunulurken, Başkent Market'te 3 litresi 13.5 lira, 5 litresi de 22 liraya satılıyor.

Ankara'da 250 gram ekmek 1.25 TL'den satılırken, Başkent Market fiyatı 0.90 kuruş oldu.

İşte Başkent Market ile zincir market arasındaki fiyat farkı



Ürün-Zincir market/Başkent Market

Pilavlık bulgur (kg) 5-8 TL/4 TL

Un (5 kg) 14.75- 23 TL/14.50 TL

Toz şeker (5 kg) 23 TL/22.50

Sucuk (1 kg) 64-110 TL/49 TL

Domates (1 kg) 8 TL/7 TL

Erik (1 kg) 18 TL/12 TL

Tarhana (1 kg) 33 TL/15 TL

Elma sirkesi 26 TL/15 TL

Kaşar peyniri (400 gr) 20.45 TL/16 TL

Mercimek (1 kg) 11.75 TL/9 TL

Kornişon turşu (1kg) 14.90 TL/8-9 TL

Yoğurt (1 kg) 7-12 TL/5.50 TL

Dana kıyma (1 kg) 44-69 TL/42.90

Keçi peyniri (kg) 69 TL/60 TL

Salça (700 gr.) 13.9 TL/12 TL

Süt (3 kg) 18 TL/13.50 TL.