Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireye cinsel saldırı tehdidinde bulunan Kaan Altınok serbest bırakıldı!

Sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat'ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesinin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna 'Ben hakaret etmedim' şeklinde cevap vermişti.

Süleyman Kaan Altınok'un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi. Altınok, adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

Büşra hemşirenin bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı. Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in aktardığına göre Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş'ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın”

Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

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Yavaş'tan suç duyurusu

Mansur Yavaş, söz konusu kişi hakkında suç duyursunda bulunduğunu duyurmuş, "İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.