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Mansur Yavaş’ın 'ASKİ’nin acil değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi' AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

''Ankara halkı gereken cevabı verecektir''

08 Mayıs 2020 18:37

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında görüşülen Başkan Mansur Yavaş’ın “ASKİ’nin acil olarak değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi”, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Aynı teklif, kasım ayı toplantısında da “ileri tarihte görüşmesi istenerek” reddedilmişti. Yavaş, “İnsanlar daha ne kadar zehirli su içmek zorunda kalacak? Biz fanteziye para harcamıyoruz, halkın sağlığı için bu parayı harcamak istiyoruz” sözleriyle karara tepki gösterdi.

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