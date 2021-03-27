Mansur Yavaş ile Twitch canlı yayını yapan Pelin Baynazoğlu: Bazen sadece uyanıp, yayına girip geri yattığımı bilirim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı programla gündeme gelen, oyun dünyasında Pqueen adıyla tanınan Pelin Baynazoğlu, “Günün 11-12 saati çalışıp bir kısmında da insani ihtiyaçları karşıladığımızı düşünürsek sanıldığı gibi oturduğumuz yerden para kazanamıyoruz. Bazen sadece uyanıp, yayına girip geri yattığımı bilirim” dedi.

Oyunlara ait verileri yayımlayan Streams Charts’ın 22 Mart’ta paylaştığı rapora göre Pqueen, haftalık 534 bin 208 saat izlenmeyle ABD’li Amouranth, Kanadalı Pokimane ve İspanyol Mayichi gibi dünyaca ünlü yayıncıları geride bıraktı. Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı Twitch canlı yayınıyla da 362 bin izlenme yakalayıp Twitch Türkiye rekorunu kırdı.

Tamamen oyun odaklı olan YouTube kanalında takipçilerinin yarısından fazlasının kadın olduğunu söyleyen Baynazoğlu, “Oyun oynayan, izleyen, oyun ya da oyun yayını yapan kadın sayısı yıllar içinde arttı. Elbette başlarda karşılaştığım zorluklar oldu ama bunlar nadir. İlk zamanlarda tek bir oyun oynuyordum. Onu da iyi oynadığım için çok fazla laf edilmiyordu. Ne yazık ki halen kadınların da iyi oyuncu olduğunu ya da iyi yayınlar yaptıklarını kabul ettirmeye çalışıyoruz bazı kesimlere” diye konuştu.

“Her gün 5-6 saat yayınlar sürüyorsa bir o kadar da içerik için zaman harcamak gerekiyor. Haftada altı gün yayın açtığım için günlük hayata vakit kalmıyor” diyen beynazoğlu, “Günün 11-12 saati çalışıp bir kısmında da insani ihtiyaçları karşıladığımızı düşünürsek sanıldığı gibi oturduğumuz yerden para kazanamıyoruz (gülüyor). Bazen sadece uyanıp, yayına girip geri yattığımı bilirim. İnsan yaptığı işi sevince bunları dert etmiyor” ifadelerini kullandı.

Baynazoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yayın yapma fikri nasıl oluştu?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Ankaralı olmaktan ötürü sanırım, kendisini bir siyasi olarak değil bir insan olarak çok samimi buluyordum. Özellikle pandemi döneminde Ankara’da yaptığı şeyleri yayınlarda sık sık takdir ediyorduk. İnsanlar da sürekli ikimizin fotoğraflarını Photoshop’layıp bana atıyordu. Bir yayın duyurumu bu fotoğraflardan biriyle yaptım ve olanlar oldu. Kendisi bu tweet’i gördü ve yayınıma gelip bizlere selam vermek istediğini söyledi. Çok doğal ve beklenmedik şekilde gelişti her şey... Daha sonra birlikte Twitch Türkiye rekoru kırdık. Rüya gibi ama gerçek.”