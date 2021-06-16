Mansur Yavaş ile Ali Babacan bir araya geldi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Parti genel merkezindeki görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Mansur Yavaş’a ziyareti için teşekkür ederim" dedi.

Babacan, Yavaş'ın ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Sayın Mansur Yavaş’a ziyareti için teşekkür ederim."