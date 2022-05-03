Mansur Yavaş: Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ekonomideki krizin belediyeleri zorladığını belirterek, "Öyle bir zamandayız ki ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı oluyor” dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, Yavaş, “Öyle bir zamana geldik ki yaptığımız ihalelere ya katılım olmuyor ya da çok kısıtlı olmaya başladı. Müteahhitler işin sonunu, işin sonunda kaça mal olacağını kestiremiyorlar. Mevcut yaptığımız 6-7 kavşak çalışmasında müteahhitlerin hepsi zararda. Kış şartları ve maliyetin arması nedeniyle işin yapımı gecikiyor. Müteahhitler de fiyat artışı kararnamesi gelir mi diye bekliyorlar.” diye konuştu.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir kış geçirdik. Gerek kar kürümesinden, gerek tuzlamadan dolayı yollarımız çok hasar gördü. Bir an evvel bunları iyileştirmek için uğraşıyoruz. Asfalt serim programımızı da yaptık, hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Ancak iğneden ipliğe gelen zamlar dolayısıyla artık zorlanıyoruz. Ek bütçe yapmak zorunda kalacağız. Örneğin; Ankara Sular İdaresi'nin (ASKİ) su basmak için geçen yıl enerjiye ödediği para 550 milyon lira civarındaydı. 31 Mart 2022 itibariyle gelen zamla bu rakam aynı sarfiyat miktarıyla 1 milyar 420 milyon lira oldu."