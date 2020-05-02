Mansur Yavaş: İhaleleri kıstık, belediye başkanının başarısı insanını yemeksiz bırakmamakla ölçülür

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip Koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Meslek odalarından iş yerleri kapanan esnafın bilgilerini aldıklarını, bu kişilerin arasından 100'üne maske üretimi için iş verdiklerini, veresiye defterlerini kapatma ile "Bir iftar da benden" kampanyalarını anlatan Yavaş, "Önceliğimiz vatandaşımızı aç-açık bırakmamak. İnsanımız akşam yatağına aç girmemeli" dedi.

Belediyenin bazı ihalelerini kestiğini ve Koronavirüs salgını sürecinde gelirin düştüğünü kaydeden Yavaş, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlar için de bir formül getirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Yavaş, "Yaşlılarımız hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunları yaşayabilir. Bu konuda mutlaka önlem alınmalı” yorumunda bulunuyor" dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Koronavirüs salgını baş gösterdiğinde, işini-aşını kaybeden vatandaşlar için ilk bağış kampanyasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başlattı. “Belediye bu günler için var” deyip 500 bin kişiye yardımda bulunmak üzere hazırlığını yaptı. Bağış toplanıp halka harcanacaktı Ancak İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasını yasakladı, hesaplar bloke edildi, başkanlar hakkında soruşturma açıldı. Buna karşın dar gelirliye yardımın türlü yollarını açan Yavaş, yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

Veresiye defterleri

“Belediye olarak ne yapabiliriz?” derken, durumu iyi olanların, bakkala olan borcunu ödeyemeyen vatandaşların hesaplarını kapatmalarını öngördük. Ekipler oluşturuldu. Bu konuda duyurular yapıldı. Bu kampanya da büyük ilgi gördü. Bulunduğum sitede aramızda para toplayıp Ulubey, Solfasol mahallerine gidip bakkal bakkal dolaşıp veresiye defterini kapattık.

Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'nın başkanlığı döneminde kim belediyeden yardım alıyorsa, bugün de alıyor. Yani, önceki belediye yönetiminden yardım alanın yardımını kesmek aklımın ucundan bile geçmez.

Bizden önce 163 bin 900 kişiye yardım yapılıyormuş. Vefat, il değişikliği gibi nedenlerle önceki dönemden yardım alanların sayısı 160 bin 900'e indi. 292 bin 648 kişi daha yardım başvurusunda bulundu. Bunlarla ilgili sosyal güvenlik araştırması yapıldı ve ancak 136 bin kişinin yardım almaya hak kazanabileceği belirlendi.

Yardım başvurusunda bulunanlardan 72 bin 118'inin iş yerinin kapandığı anlaşıldı. 10 bin 115 vatandaşımız da yardım dağıtımında gönüllü olarak çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

“Belediyenin bazı ihalelerini kıstık”

Belediyenin bazı ihalelerini kıstık. Asfalt dökmesek, beton sermezsek de olur. Asfalt, beton yenmez. Belediye başkanının başarısı asfaltla, betonla değil, insanımızı yemeksiz bırakmamakla ölçülür. Önceliğimiz vatandaşımızı aç-açık bırakmamak. İnsanımız akşam yatağına aç girmemeli.

Meslek odalarına kimlerin iş yerlerini kapadığını sorduk

İnsana ‘iş yerini kapat' dediğin zaman, bu insanın evine nasıl ekmek götüreceğini de düşünmelisiniz. Meslek odalarına yazı gönderip kimlerin iş yerinin kapatıldığını sordum. Bunlar arasında taksiciler, dolmuşçular, terziler, kuaförler, müzisyenler, simitçiler, büfeciler, tornacılar, diş teknisyenleri, marangozlar, seyyar satıcılar, pazarcılar, temizlik hizmetlerinde çalışan kadınlarımız da var. 19 bin 321 esnafa mesaj atmışız. Bunlardan 3 bin 275'i yardım için form doldurmuş.

“İş yerleri kapanan 100 kişiye maske ürettirmek için iş verdik”

Meslek gruplarına biz ulaşamazsak kim ulaşacak? İş yerleri kapanan 100 kişiye maske ürettirmek için iş verdik. İşsiz kalan nakliyecilerimizin az da olsa ekmek parası kazanmalarına destek oluyoruz. Onları da birilerinin düşünmesi lazım. Belediye olarak derdi olan herkesin yanındayız. Bunu halkla birlikte yapıyoruz. İyilik rüzgârı herkesi saracak.

“Belediye gelirleri azaldı”

Belediye gelirleri düştü. Net yüzde 70. Ulaşımda, yolcu sayımız yarıya indi. Su gelirlerimiz başta olmak üzere kira, ilan, reklam alacaklarımızı erteledik. Bu zor günleri hep birlikte dayanışmayla aşacağız.