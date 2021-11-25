Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein'e rapçi Norm Ender'den tepki

Twitch yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek göndermesine tepki gösterdi. Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in paylaşımına yorum yaparak, Sonuç'u eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım için şehrindeki tüm öğretmenlere çiçek gönderdi. Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç ise Yavaş'ın bu hareketine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Jahrein, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen çiçeklerin parasının halkın cebinden çıktığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alındığını ve Mansur Yavaş'ın bunun üzerinden PR yaptığını ileri sürdü. Yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada gündeme gelen Jahrein'e bazı sosyal medya kullanıcıları hak verirken bazıları ise Jahrein'i haksız buldu.

Norm Ender: İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın

Jahrein'in bu sözlerinin üstüne rapçi Norm Ender de "Dijital dilenci yine yumurtluyor. Asıl PR ne söylersem gündem oluru kovalayan şahsının yaptığıdır. Değerli bir vazifesi olan öğretmenlere çiçek verilmiş, onore edilmiş. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın" dedi.

Jahrein: Meseleyi anlayamamış olması da hiç şaşırtmadı

Sosyal medyada devam eden tartışmada Norm Ender'in sözlerine Jahrein şöyle yanıt verdi:

"Eksik etek diye şarkı yapan bir "devrimci"den kötü laflar işitiyorsam doğru yoldayımdır diye yorumladım Meseleyi anlayamamış olması da hiç şaşırtmadı."