Mansur Yavaş: Halk şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini törenle attı. Törende konuşan (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, projenin önceki yönetim tarafından ilerletilmediğine dikkat çekerek, "Bizler, bu beton ve asfalt piyasasından ziyade belediyeciliği halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde koluna girmek, her zaman yanlarında belediyenin var olduğunu göstermek olarak görüyoruz" dedi. Yavaş, "Halk şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor. Halk verdiği paranın nereye gittiğini görmek istiyor. " diye konuştu.

Törende ayrıca, ABB’nin 2021 Yılı Projeleri’nin de temel atma, açılış ve tanıtımları gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

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Törende proje ile ilgili bilgiler paylaşan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"13 yılda ne bir ev ne de mutluluk var"

“Bugün burada insan odaklı belediyecilik anlayışımızın gereği olarak yılların mağduriyetini gidermek, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temelini atmak için bir araya geldik. Aynı zamanda halkın sağlığını, canını önceleyen insan odaklı 106 projemizin açılış, temel atma ve tanıtımını da yapacağız. Bundan 13 yıl önce yeni bir ev, yeni bir yaşam hayaliyle hemşerilerimiz kentsel dönüşüm projesine katılmış; mahallesinden, komşusundan, çocukluk arkadaşından kısa bir süre ayrılmayı umut ederek evlerini boşaltmıştı. Bu kısa sürede kiraları karşılanacak, konutları yapılacak ve yaşam alanlarına kavuşacaklardı. Yıllar geçti ama ortada rant karşılığı yapılan az sayıda konut dışında ne bir proje ne bir yeni ev ne de mutluluk vardı.

"Bir yanda dinozor heykeli bir yanda acı"

Vatandaşlarımızın çoğu adeta bir sürgün gibi başka bölgelerde yaşamış, çocukları ata mahallelerini unutmuş, komşular uzak kalmış, gönüller kırılmıştı. Ankara’mızda bir yanda dinozor heykelleri, hayali yatırımlar, kapılar, kediler, âtıl spor merkezleri, ranta dayalı dev bloklar yükselirken bir yanda ise bütün bunları acı ve umudu tükenmek üzerinde olan bir bakışla takip eden hemşerilerimiz vardı. Sahi bu kentin öncelikleri neydi?

"Hem belediye hem vatandaş mağdur oldu"

Söz verdiğimiz üzere umudu yeniden canlandırmak için, hak sahibi hemşerilerimizin sürgünleri son bulsun diye buradayız. Her ne kadar eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da onların ayıbını örtüp ‘devlet burada, sizin yanınızda, ne olursa olsun sözünü tutar’ demek için de buradayız. Burada sadece hak sahipleri değil ABB de yapımını ertelediği konutlar nedeniyle devasa kira ücretleri ödemek durumunda kaldı. Hak sahipleri hakkını alamadığı için Büyükşehir Belediyesi 12 yılda 1 milyar 173 milyon TL kira ödedi. Bu para Ankara halkının cebinden çıktı. Ne belediyeye ne hak sahiplerine yaradı.

"Halk şeffaf belediyecilik istiyor"

Maalesef Ankara’yı 20 buçuk yıl betona, demire, plastiğe, ranta gömen bu belediyecilik anlayışı kimilerince sürdürülüyor. Oysa halk artık bunları istemiyor. Halk şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor. Halk verdiği paranın nereye gittiğini görmek istiyor. Sabahlara kadar milleti ayrıştıran, sosyal medyada kendisinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendinden olmayan görüşleri dışlayan ve kendine en çok oy veren bölgelere hizmet eden anlayıştan bıktı.

"Metro projeleri"

Mamak’taki yapımına başlayacağımız, 8 istasyon, 7,4 kilometreden oluşacak Dikimevi- Natoyolu metro projemiz hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu sene sonuna kadar projeyi tamamlayıp hemen ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. 320 milyon euroya tamamlamayı hedeflediğimiz proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 250 milyon euro kredi yetki anlaşmasında ön mutabakata vardık. Kalan kısımlar için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kızılay-Dikmen metrosu için ise avan proje çizimine başladık. 2013 yılından beri bu kente yeni otobüs bile alınmamışken bizler yeni otobüslerimizi peyderpey teslim almaya başladık.

"Beton ve asfalt belediyeciliği"

Bizler, bu beton ve asfalt piyasasından ziyade belediyeciliği halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde koluna girmek, her zaman yanlarında belediyenin var olduğunu göstermek olarak görüyoruz. Öyle olmasa Ankara’nın köylerine ücretsiz internet götürmüş olmazdık… İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 9 ay 10’ar GB internet yüklemezdik. YKS ve KPSS ücretlerini ödemezdik. Sadece bu yaptıklarımızla bile toplamda 55 bin öğrencimizin eğitim hayatına dokunduk, onları eğitimlerinden mahrum bırakmadık.

"Ankara, dünya başkentleri ile yarışacak"

Yıllarca 1,5 milyon insanın sağlıklı su ihtiyacını içeren İvedik-Polatlı hattını gündeme getirmeyenlerin dünyasıyla bizim belediyecilik dünyamız farklı… Şimdi İvedik’ten Polatlı’ya borular döşeniyor. O borular hayali borular mı? Biz gelmeseydik o ihtiyaç kaç yıl daha umursanmayacaktı? Altyapı yatırımları görünmüyor diye ötelenmeye devam mı edilecekti? Biz, bunları ortadan kaldırarak Ankara’da büyük altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Burası Başkent, Cumhuriyet’in başkenti. Bu kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz."