Mansur Yavaş Güvenpark saldırısında hayatını kaybedenlerin anmasına katıldı: Şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum

Kızılay’daki Güvenpark’ta PKK'nın 13 Mart 2016 tarihinde düzenlediği bombalı saldırısda hayatını kaybeden 36 yurttaş, patlamanın meydana geldiği noktada gözyaşları ile anıldı.

Terör saldırısı sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına 36 çam fidanı ve mektup gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mektubunda, "Bu fidanları her şehidimizin bir simgesi olarak sizlerle paylaşıyor, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, sizlere sağlıklı bir ömür diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında da “Güvenpark'ta hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum” paylaşımı yaptı.

Güvenpark’taki otobüs duraklarında düzenlenen törene katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal da masum yurrtaşları hedef alan hain terör saldırısını kınayarak, şöyle konuştu:

“Menfur Güvenpark saldırısının 6’ncı yıl dönümünde teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizin aileleriyle birlikte patlamanın olduğu yerde düzenlenen anma töreninde beraberiz. Ankara'da işinden evine gitmek isteyen vatandaşlarımızı, dershaneden çıkan öğrencileri, hafta sonu eğlenmeye çıkan gençleri, PKK terör örgütünün alçakça saldırısı sonucunda burada kaybettik. Bu alçak örgüt, masum, günahsız, çoluk çocuk demiyor, her cana kendi maksadı için kıyabiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman olduğu gibi şehitlerimizin, gazilerimizin ve Türkiye'nin bütünlüğü konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha bunları yaşamayız.”

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından da saldırının düzenlediği yerde kurulan taziye çadırında lokma ikram edildi.