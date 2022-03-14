Mansur Yavaş Güvenpark saldırısında hayatını kaybedenlerin anmasına katıldı: Şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum

Kızılay’daki Güvenpark’ta PKK'nın 13 Mart 2016 tarihinde düzenlediği bombalı saldırısda hayatını kaybeden 36 yurttaş, patlamanın meydana geldiği noktada gözyaşları ile anıldı.

Terör saldırısı sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına 36 çam fidanı ve mektup gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mektubunda, "Bu fidanları her şehidimizin bir simgesi olarak sizlerle paylaşıyor, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, sizlere sağlıklı bir ömür diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Terörü lanetliyorum"

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında da “Güvenpark'ta hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum” paylaşımı yaptı.