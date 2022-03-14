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Mansur Yavaş Güvenpark saldırısında hayatını kaybedenlerin anmasına katıldı: Şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

14 Mart 2022 16:41

Ankara Güvenpark’ta altı yıl önce düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 36 yurttaş törenle anıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlamada hayatını kaybedenlerin anısına 36 çam fidanı gönderdi. Yavaş, “Güvenpark'ta hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, terörü lanetliyorum” dedi.

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