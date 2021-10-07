Mansur Yavaş: Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda, bize başvurup açıkta kalan yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri ile ilgili olarak “Bunların birçoğu okulu bırakmayı düşünüyordu. Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda. Bize başvurup açıkta kalan yok. Türkiye’de de bu uygulama yok, bu haliyle” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği’nin (ANTOD) Ekim ayı toplantısına katılarak, dernek başkanı Atilla Aytun, yönetim kurulu ve üyeleriyle buluştu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in de katıldığı toplantıda Yavaş, Ankara’da turizmin geliştirilmesi amacıyla Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Konuşmasının başında Japonya ve Kore büyükelçileriyle her görüşmelerinde termal sağlık turizmi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Yavaş, pandemi nedeniyle çalışmanın yarım kaldığını söyledi. Yavaş şu ifadeleri kullandı:

“Kültür turizmi açısından Kale’de birinci etap bitti. İkinci etabın ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Kendi dönemimiz içinde Kale’nin tümünü bitirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yine Ulus civarında sebze halini yenilemek için bütün izinleri aldık. Modern Çarşı’nın yerine, oradaki esnafı prefabrik bir yere taşıyıp yelerine yenisini yapacağız orijinaline sadık kalarak. Modern Çarşı’nın arsasının bulunduğu yerde de ‘Ankara Modern’ adıyla yaptığımız çalışmayla kültür merkezi planlandı. Her şeyi hazır… Anafartalar Çarşısı ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Ulus’un eski binalarıyla ilgili, heykelin arkasındaki ve solundaki binalarla ilgili çalışmalar da hızla ilerliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün olduğu binayı da bir turizm firması 5 yıldızlı otel yapmak için bize başvurdu. Ben de çok sıcak bakıyordum. Çünkü oraya vasıflı turistler gelmeye başladığı andan itibaren Ulus’un demografik yapısı da değişecekti. Ulus’taki otellerin birçoğu da mecburen turizme yönelecekti ve Ulus yaşanabilir hale gelecekti ancak olmadı. Biz de orayı canlandırmak için EGO’yu taşıyoruz. Bir diğer projemiz trafiği yerin altına alıp, tam bir meydan haline getirmek.”

“Tarihi kent merkezimizi oluşturan cumhuriyet dönemi eserlerinin de ayağa kaldırılması için yaptığımız çalışmalar var. Zafer Çarşısı’nın altındaki 60 dükkanımız boş. Arkasında bir mağazamız var, kirası bitmiş. Artık kitap kafeler meşhur oldu. Gençleri Kızılay’a çekmek için, buraya kitap kafe yapmayı planlıyoruz. Bir yerin kullanılabilmesi için canlanması lazım. Yoksa Kızılay da Ulus gibi çöküntü olacak. Gençlik Parkı’nda bunu yaptık. Ulus’u ayağa kaldırabilirsek, turizme açarsak bir değişim olacak. Sizler de daha fazla istifade etmeye başlayacaksınız. Çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Tahmin ediyorum 1-2 yıl içinde yapılacak. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu yere dijital hayvanat bahçesi ile birlikte 900 dönümlük bir rekreasyon alanını değerlendireceğiz. Batıkent’te de 500 dönümlük bir alan mevcut. Bir de BAKAP dediğimiz Gölbaşı çıkışında 2 bin 700 dönüm yer var. Buraları büyük rekreasyon alanları olarak planladık. Yapımına bu yıl başlayacağız.”

"Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda"

“Caminin bahçesinde 3-4 kızı görmüşler. Sormuşlar, ‘Ne yapıyorsunuz’ diye. Kalacak yerleri yok. Okul için gelmişler. Baktık durum basit bir şey değil. Hemen bir çağrı yaptık. 700, 1700 kişi derken 8 bin 100 öğrenci başvurdu. Bunların birçoğu okulu bırakmayı düşünüyordu. Çoğu da yedek olduğu için panik haldeydi. Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda. Bir yönetici olarak, o anda ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız diye düşündük. Sağ olsun otellere de gerçekten teşekkür ediyoruz. Büyük oranda da sahiplenildi. Bunu da bir sosyal sorumluluk projesi haline getirdik. Bu süreçte biriken paranın 3’te 1’ini bir iş adamı ödedi, kalanı için görüşüyoruz. Artık kent birbirini sahiplensin. Bize başvurup açıkta kalan yok. Sabah bile 18 kişi gelmişti. AŞTİ’de karşılıyoruz, belediyeye getiriyoruz. Kahvaltısını yaptırıyoruz, yerine yerleştiriyoruz. 2 tane de konsere katıldılar. Çok mutlular… Ankara’yı sahiplenecekler, belli oldu. Türkiye’de de bu uygulama yok, bu haliyle.”

ANTOD üyelerinin projelerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Yavaş, Akyurt’taki Fuar ve Kongre Merkezi’nin son durumu ile ilgili olarak müteahhitle mahkemelik bir durum olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“5-10 yıl sonrasını düşünmek lazım. Belediyenin 80 dönümlük yeri var. Yapacaksak yapalım, yapmayacaksak hisselerinizi devredin ben büyükşehir olarak yapayım, dedim. Hala aynı sözümüzdeyiz. Bu davalık durumu beklemişlerdi, sonuçlandı. Müteahhitle işimiz bitiyor. İlk toplantıda tekrar söyleyeceğim. Belediyemizin bunu yapacak gücü var. Geciktikçe maliyeti artıyor. Tek başımıza üstlenmeye hazırız. Ortaklar ‘tamam’ derse bir an evvel ihalesini yapıp, projesi hazır zaten, çalışmalara başlayacağız.”

ANKAPARK açıklaması

ANKAPARK’ın durumunu da sorulduğu Yavaş, dava süreci ile ilgili bilgi vererek, “Alabilirsek orayı bir şekilde çalıştıracağız. Bizim başka projelerimiz de vardı. 81 İl Anadolu Bahçesi gibi, İller Fuarları gibi çalışmalarımız vardı. Belki oradaki oyuncak sayısını azaltarak, hayvanat bahçesiyle birleştirerek büyük bir alan haline getirebiliriz. Para bizim paramız sonuçta, orayı da değerlendirmeye çalışacağız. Ama alamadık. Kazandıracağız yani öyle bir önyargımız yok” diye konuştu.

Yavaş, AŞTİ’nin yenilenmesi ile ilgili bir soruya da “Buradaki çalışmanın mart ayında bitmesi hedefleniyor. Üstüne güneş enerjisi yapılıyor. Havaalanı gibi olacak. İnşallah oradaki çığırtkanlara da son vereceğiz. Ayrıca, dijital olarak da orayı güçlendiriyoruz. Başka bir sistem de düşünmüyoruz; Doğu-Batı garajı gibi… Eskiden ihtiyaçtı ama şu anda hızlı trenin de devreye girmesiyle bulunduğu yeri iyi diye düşünüyoruz” yanıtını verdi.

Başkan Yavaş’ın turizmcilerin sorularını yanıtlamasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ANTOD üyelerine Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum yaptı. (ANKA)