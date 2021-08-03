Mansur Yavaş duyurdu; Ankara'da havai fişek kullanımı mesire alanlarında mangal bir süre yasaklandı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, havai fişek kullanımına ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ile ateş yakılmasına ara verdiklerini duyurdu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız" dedi.