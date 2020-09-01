Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret eden Yavaş, Erdoğan ile görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Toplantıda Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alındı' denildi.

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