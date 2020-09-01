Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş neler konuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıda Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alındı.

Erdoğan ile Yavaş, Ankara'nın asırlık çınarı MKE Ankaragücü’nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı’nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konularında görüş alışverişinde bulunduç Görüşmede Erdoğan'a başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi veren Yavaş, otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yavaş'ın sunduğu projelerine ve dile getirdiği ihtiyaçlara olumlu yaklaşımlarda bulundu.