Mansur Yavaş: Çubuk-Akyurt içme suyu hattı tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23,5 km'lik Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı inşaatının tamamlandığını, 80 bin kişiye sağlıklı ve kesintisiz su sağlandığını duyurdu.

Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 36 milyon TL'ye mal olan projenin enerji tasarrufuyla yedi yıl içerisinde maliyetini karşılayacağını belirtti. Yavaş’ın paylaşımı şöyle:

“Asli projeleri önceliyor, on yıllarımızı düşünerek altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 23,5 km'lik Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı'nı tamamlayarak 80 bin nüfusu sağlıklı/kesintisiz suya kavuşturduk. 36 milyon TL'lik projemiz enerji tasarrufuyla 7 yılda maliyetini karşılayacak.”