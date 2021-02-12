Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Koronavirüs aşısı oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

65 yaşındaki Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Covid-19 aşımı yaptırdım.

Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle."

65 yaş ve üzeri kişiler bugün aşı olmaya başladı

Bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 65 yaş üstü kişiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.