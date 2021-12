Mansur Yavaş: Bizim konumuz sadece sosyal yardımlar değil, insanların üretmeleri için çalışmalar yapıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizim konumuz sadece sosyal yardımlar değil. İnsanların üretmeleri için çalışmalar yapıyoruz” dedi. Şimdiye kadar gerçekleştirdikleri icraatları ve planlarını anlatan Yavaş, “Amacımız Ankaralıyı zengin etmek. Kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” diye konuştu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Başkan Yavaş, desteklenebilecek en güzel şeyin tarım olduğunu belirterek şunları kaydetti:

17 bin çiftçiye tohum hibesi

“17 bin 250 çiftçiye arpa ve buğday tohumu dağıttık. Kuraklık olmazsa 250 bin ton civarında hasat bekliyoruz. Çiftçiler, buradan 750 milyon ile 1 milyar lira arası gelir elde edecek. Çiftçinin üretmesini çok stratejik olarak görüyoruz. Ukrayna, pandemi döneminde bize un vermedi. 400 bin ton ithalat var, bunun 250 bin tonu Ankara'dan karşılanmış. Bu arada hayvancılık yapanlar için de kendi tesislerimizde 3 bin ton mısır silajı (hayvan yemi) ürettik. Bunu da en az 1-11 küçükbaş hayvanı olan üreticilerimize dağıtacağız. Silajı da kendi arazimizde ürettik.”

“Ankara'da kayıtlı 40 bin çiftçi var, 20 binden fazlasına destek oluyoruz”

“Kırsal kalkınmaya da büyük önem verdiklerini” ifade eden Yavaş, şöyle dedi:

“Şimdi soya ektik, soyadan tohum elde ediyoruz ve onu herkese dağıtacağız. Ankara'da kayıtlı 40 bin çiftçi var. 20 binden fazlasına destek oluyoruz. Desteklenebilecek en güzel şey tarım. Düşünün, Ankara'da 40 bin kişi çiftçilik yapıyor. İnsanlar tarımı bırakmış. Bir şey daha söyleyeyim: Seçimden önce çok söylemiştim. Ankara'nın arazisinin yüzde 97'si boş. Ancak yüzde 3'ü kullanılıyor. Sulu tarıma geçilmesi için de teşviklerimiz var.”

“İlk defa tarım yapanlara mazot yardımında bulunacağız”

İlk defa tarım yapanlara mazot yardımında bulunacağız” diyen Yavaş, devamında şunları anlattı:

“Bu çok önemli. İnsanlar kazanmaya başladıkça üretime daha çok önem verecek. Anayasal olarak hükümet de çiftçiye destek olmak zorunda. Dünyanın her yerinde bu böyle. Mazot yardımına gelecek yılın mart-nisan aylarında başlanacak. Bunu da nasıl yapacağız? Mazot yardımı yapılacaksa akaryakıt firmalarıyla görüşüyoruz. Başkent Kart üzerinden kim daha çok indirim yaparsa ondan alacağız. Kartın kullanıldığı her yerde pazarlığımız var. Başkent Kart tek. Ama bütün dünyada geçerli ve herkesin kullanabileceği bir kart. Çiftçi de sosyal yardım alan da o kartı kullanacak.”

Sosyal yardım alan her aileye her ay birer kilo et, günde bir ekmek yardımı

Yılbaşından itibaren Mansur Yavaş'ın yeni bir projesinin daha uygulamaya konulacağını belirten Öztürk, sosyal yardım alan her aileye ilk etapta her ay birer kilo et, günde bir ekmek yardımı yapılacağını, hane halkının kalabalık olması halinde ekmek sayısı artırılacağını duyurdu. Şu anda, bundan yararlanmak isteyenlerin sayısı 40 bine ulaştığı bilgisini aktaran Yavaş, ocak ayından itibaren de 20 bin öğrencinin servis parasının ödeneceğini ifade etti. Öğrencinin okulu, ev adresiyle ilgili işlemlerin yapıldığını ve bunların gelecek yılın bütçesine konulduğunu anlatan Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmasın. Hiç kimse yatağa aç girmesin istiyoruz” diyor.

“Asgari ücretli ve geliri olmayanlara doğalgaz desteği planladık”

Öte yandan kömür yardımlarının hava kirliliğine yol açtığını dikkate alıp yeni bir uygulama başlatan Yavaş şunları kaydetti:

“Bizden sosyal yardım alan sayısı şu anda 220 bin civarında. Bu sayı pandemi öncesi 158 bin idi. Pandemi, dolardaki artış, her şeye zam gelmesi insanları etkiledi ve yardım yapılacak aile sayısı 220 bine ulaştı. Asgari ücretli ve geliri olmayanlara doğalgaz desteği planladık. İhtiyacı olanlara mesajlarını çektik. Gelen cevaplara göre kendilerine doğalgaz yardımı yapacağız. Bunun için 400 milyon liraya yakın bütçe ayırdık. Para, ‘Başkent Kart'a yüklenecek. Sadece oradan faturasını ödeyecek. Şu ana kadar 133 bin kişi başvurdu. Başvurular da sürüyor. Ayrıca gıda ve sosyal yardımlar için de Başkent Kart'a para yüklüyoruz. Aralık ayında 220 bin aileye 500'er liradan yaklaşık 110 milyon lira yatırılacak. Ayrıca 160 bin çocuğa 25 milyon lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldı.”