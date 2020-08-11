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Mansur Yavaş: Bir kare fotoğrafımı gösterin derhal istifa edeceğim

11 Ağustos 2020 15:35

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Meclis Üyesi Meral Bozoğlu'nun "Yardım yaparken fotoğraf veriyor" sözlerine tepki göstererek, "Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ağustos ayı meclis toplantısı Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında dün toplandı. Duvar'ın haberine göre, AKP Pursaklar Belediye ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu söz alarak, “Bazı ilçelerimizin pazar yerlerinde, meydanlarında; pandemi sürecinde, sağlık kuralları dikkate alınmadan, herkesin ortasında yapılan dağıtımlar çok çok üzücü oldu. Oysa başkanım, siz ‘yardımları yaparken kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide etmeyeceğiz” diye güzel bir söz söylemiştiniz” dedi.

Bozoğlu’na yanıt veren Yavaş ise, “Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim” diye konuştu.

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