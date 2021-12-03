Mansur Yavaş: Benim ne MHP ne de bir başka partiyle ilgim var, ben yerimden memnunum, Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum” dedi.

Gazeteci Murat Yetkin, kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında son günlerde yaşanan MHP-Mansur Yavaş tartışmasını, “MHP belli ki 25 yıl sonra Ankara Belediyesini yeniden CHP’ye getiren Mansur Yavaş’ın ülkücü tabanı etkileme potansiyelinden rahatsız” ifadesiyle değerlendirdi.

“Bahçeli, Yavaş’ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli’nin Yavaş’a dair bir tehdit algısı mı var?” sorusunu gündeme getiren Yetkin, bu soruya Yavaş’ın şu yanıtı verdiğini aktardı:

“Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek’i başka partilerin işlerine karışmakla içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam.

Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

Türkeş’i anma toplantısı gerekçe gösterildi.

O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Olsa söylerim, saklamam. Belediyede her görüşten insan çalışıyor, çoğunluğu da hâlâ AK Parti döneminden. Kaldı ki o toplantıya katılanlara baktığımızda önemli kısmının artık 70-80 yaşına gelmiş, siyasetten elini çekmiş kişiler olduğunu görüyoruz.

Neye bağlıyorsunuz o zaman?

Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara’ya hizmet etmeye çalışıyorum. Göreve geldiğimden bu yana, 2,5 yıldır siyasi tartışmalardan, siyasi demeçlerden uzak duruyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar. Gündem saptırma çabası olarak görüyorum.

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