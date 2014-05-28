Mansur Yavaş: AYM'nin baskı altında kalmadan karar vereceğine inanıyoruz

Ankara'da CHP'nin adayı olarak seçime giren Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi'nin beklenen kararıyla ilgili, "AYM'nin yargı denetimi görevini serbestçe, ne siyasi ne de sosyal baskı altında kalmadan karar vereceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz" ifadelerine yer verdi" dedi.

AYM'nin 8 ay önce "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına karşı AYM'ye başvurulamaz" kararı verdiği ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yavaş şunları ifade etti:

- Tarafımızın Anayasa'nın 67. maddesinde ve AİHS'ye Ek 1 Numaralı Protokol 3. maddesinde tanımlanan serbest seçim hakkı, Anayasa'nın 36. maddesinde ve AİHS'in 6. Maddesi (1) numaralı fıkrasında tanımlanan adil yargılanma hakkı ve Anayasa'nın 25-26. maddeleri ile AİHS'in 10. maddesinde tanımlanan ifade özgürlüğü hakları, Yüksek Seçim Kurulu'nun başvurumuza konu olan hukuka aykırı kesin kararı ile ihlal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin yargı denetimi görevini serbestçe, ne siyasi ne de sosyal baskı altında kalmadan karar vereceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz.

- 1982 Anayasası'nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmekte, 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan engelleri kaldırmak sayılmakta, 11. maddesinde Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu, kanunların Anayasa'ya aykırı olamayacağı ifade edilmekte, 8. ve 123. maddelerinde ise idarenin yasallığı ilkesi vurgulanmaktadır. Anayasada farklı şekillerde ifade edilen hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesindeki hayati rol temel hak ve özgürlükleri esas alan yargı denetimidir.

- Basında yer alan haberlerde geçen ve Anayasa Mahkemesi'nin sadece iki üyesinden oluşan bir komisyon tarafından 2013 yılında verildiği anlaşılan kararda dayanak olarak "Anayasa'nın 79. maddesi ve Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Yargılama Usülü Kanunu'nun 45/3. maddesindeki "Anayasa'nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu olamaz" hükmü gösterilmiştir. Ne var ki; Anayasa'nın 79. maddesindeki "YSK kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz" hükmünden anlaşılması gereken ise tıpkı Anayasa tarafından diğer Yüksek Yargı Organlarına tanınmış olan "kararlarının kesin olması" olmalıdır.