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Mansur Yavaş: Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı

"Kızılırmak'tan sadece 5 ya da 6 pompa kullanılarak, 450-500 bin metreküp günlük su alıyoruz"

24 Mayıs 2021 20:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın 250 günlük suyunun kaldığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısında konuşan Yavaş, Ankara'nın buharlaşmamış haliyle 250 günlük suyunun kaldığını belirterek, "Kızılırmak'tan sadece 5 ya da 6 pompa kullanılarak, 450-500 bin metreküp günlük su alıyoruz" dedi. 

Kızılırmak'tan bu şekilde su alındığı zaman sadece enerji giderinin 400 milyon lira olduğunu bildiren Yavaş, "Kızılırmak'tan suyu ver' diyorsunuz, nereden çıkacak bu para, 400 milyon lira beyler, 400 milyon lira… Şu an Kızılırmak'tan kullanıyoruz, kuraklıktan dolayı kullanıyoruz. Bu kuraklık 2 ya da 3 yıl sürecek" diye konuştu.

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